Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde lise öğrencilerinin, gerçek sınav atmosferini deneyimleyerek sınav stresini azaltma ve sınav pratiği kazanma fırsatı elde etmesi amacıyla TYT Simülasyon Sınavı düzenlendiği bildirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda TYT Simülasyon Sınavı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sınav temposuna alışmalarını ve motivasyonlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla ortak TYT Simülasyon Sınavı düzenlediklerini söyleyen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Selim Özyurt, "İlçemizdeki diğer okullarla iş birliği içinde düzenlediğimiz bu etkinlik, öğrencilerimizin sınav sürecine daha iyi hazırlanmasına katkı sağlayacaktır. Onların başarısı için akademik ve psikolojik destek sunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Hisarcık Meslek Yüksekokulu idaresine çok teşekkür ederiz" dedi.