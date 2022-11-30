Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, M. K idaresindeki 43 PF 177 oto plakalı otomobilin, Simav istikametinden gelen İ.T yönetimindeki 43 PE 180 otomobil ile Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araç sürücüleri, İ.T ve M. K ile araçta yolcu olarak bulunan F.K isimli kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerinde Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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