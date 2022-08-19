Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada sürücüsü İ.D ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Emet’ten Hisarcık istikametine seyreden İ.D yönetimindeki 43 PF 425 plakalı otomobil ilçe girişindeki Koca Köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarparak takla attı.

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