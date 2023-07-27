Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Emet-Hisarcık karayolunun 8. kilometresinde meydana gelen kazada, Hisarcık ilçesine seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa K. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.