Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un T10X modeli, vatandaşların yoğun ilgisine sebep oldu.

Belediye hizmet binası önüne getirilen yerli ve milli araç 43 KTY 43 plakalı Togg’un çevresini saran vatandaşlar aracı inceleyip, bol, bol fotoğraf ve video çekti.

Togg’un direksiyonuna geçerek Cumhuriyet Meydanında test sürüşü gerçekleştiren Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Vatandaşlarımız ilçemizde sergilenen Togg’u yakından görmenin heyecanını yaşadı. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg gerçekten estetik, donanımlı ve kaliteli. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese minnettarız” dedi.