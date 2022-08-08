Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünün ortaklaşa düzenlediği tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmalarında sporcular kıyasıya yarıştı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünün ortaklaşa düzenlediği tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmalarında sporcular kıyasıya yarıştı.

Festival alanında düzenlenen toplam 278 yarışmacının katıldığı tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmaları oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmalarda yarışmacılar tarafından tek kurşunda 5’er, tavşan hedef atış yarışmasında ise 1’er atış yapıldı. Yarışmalar sonunda tek kurşunda Enes Akan birinci, Halil Peke ikinci, Tamer Yakup Yiğit üçüncü oldu. Tavşan hedef atışlarında İsmail Kara birinci, Mevlüt Erdoğdu ikinci, Nurettin Keleş üçüncülüğü elde etti.

Tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmasında birinci gelen yarışmacılar kupa, madalya ve yarı otomatik av tüfeği, ikinci olan yarışmacılar kupa, madalya ve Esire Termal Tesislerinde 2 gün konaklama, üçüncü olan yarışmacılar ise kupa, madalya ve hediye paketi ile ödüllendirildi.

Yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse tarafından verildi.