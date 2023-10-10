Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede bulunan Hasanlar Barajında ve Güldüren Gölet’inde su ürünleri ve balık avcılığı denetimleri gerçekleştirildi.

İlçedeki baraj ve göletlerde her sene düzenli olarak yapılan balıklandırma çalışmaları sayesinde aynalı sazan sayısında artış olduğuna dikkat çeken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen,” Aynalı sazan sayısındaki artış balık avcılığı yapan vatandaşlarımızı memnun etmektedir. Yapılan denetimlerde amacımız balık avının belli ölçüler çerçevesinde olmasını sağlamaktır. Balık boyu 40 santimetrenin altında avlamak yasaktır. Ayrıca toplu av yapılacak olan ağ, tuzak ve dinamit kullanımları yasaktır. Bu gibi durumlarda cezai işlemler uygulanmaktadır. Kurallara uyarak yapılacak avcılık sayesinde balıklar daha çok üreyip çoğalabilir” dedi.