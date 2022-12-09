Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile açılan “Sporcu Eğitimi ve Gelişimi” kursu büyük ilgi görüyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile açılan “Sporcu Eğitimi ve Gelişimi” kursu büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe giren iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi ile ilçede geçen eğitim-öğretim yılında 3, 4 ve 5. Sınıflara temel tarama testleri sonucu seçilen öğrencilere yönelik Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda Eğitmen Kerem Varol nezaretinde açılan 240 saatlik Sporcu Eğitimi ve Gelişimi kursuna çeşitli sınıf kademelerinden 80 öğrenci kayıt yaptırdı. Kursta bir grup öğrenci futbol, diğer bir grup öğrenci de badminton alanında çalışmalarını sürdürüyor.

“Sporcu Eğitimi ve Gelişimi” kursuna öğrencilerin katılımının beklenenin çok üstünde olduğunu söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” Öğrencilerin kursa ilgisinden çok memnunuz. Amacımız öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde sportif yeteneklerini geliştirmek. Badminton ve futbol kursumuza spor malzemesi konusunda yardımcı olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar’a teşekkür ediyorum” dedi.