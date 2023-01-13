Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde salgın hastalıklarla mücadele konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla salgın hastalıklarla mücadele programı düzenledi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde salgın hastalıklarla mücadele konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla salgın hastalıklarla mücadele programı düzenledi.

Dünyanın her yerinde değişik zaman ve mekanlarda sürekli salgın hastalıklar yaşandığına dikkat çeken Okul Müdürü İsmail Aydın,” Öğrencilerimizin bilinçlenmesi ve toplumumuzun salgın hastalıklardan olabildiğince korunması için okulumuz Yeşilay Kulübü Danışman Öğretmeni Caner Başkurt Balta ve kulüp öğrencileri tarafından salgın hastalıklarla mücadele programı düzenlenmiştir. Öğretmenimiz Caner Başkurt Balta’ya ve kulüp öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.