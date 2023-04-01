Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşlar, Hazreti Muhammed’in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif’i dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşattıkları için Emet Müftüsü İsmail Çınar’a, Hisarcık Müftüsü Sebahattin Akyol’a ve Emet Hafızlık Kur’an Kursları Derneği’ne teşekkür ettiler.

Kütahya’da ’Halk oyunları il birinciliği müsabakaları’ renkli görüntülere sahne oldu

Kütahya’da ’Halk oyunları il birinciliği müsabakaları’ renkli görüntülere sahne oldu

Teravih namazından önce Hisarcık Merkez Çarşı Caminde Emet Müftüsü İsmail Çınar tarafından vaaz edildi. Teravih namazı sonrası Peygamber Efendimiz‘in Sakal-ı Şerif’ini camiyi dolduran bay bayan vatandaşlar dualar eşliğinde Salavat getirerek görme fırsatı buldular.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Sakal-ı Şerif Merkez Çarşı Camii ve Yenidoğan Camilerinde teravih namazı sonrası halkın ziyaretine sunuldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.