Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde etkili olan sağanak yağış sonucu derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.

Hasanlar köyünde yaklaşık 1 saat süren yoğun yağış sonucu Tetik ve Ummuhan derelerinin taşmasıyla Martlı mevkiindeki ekili alanlarda hasar oluştu. Arazi yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Sel bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ekili alanlarda yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından selden zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderileceğini söyledi.