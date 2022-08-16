Konserde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Ramazan Çelik’e, gecenin anısına belediye logolu çini tabak hediye etti.

BTSO’da ‘ABD’de Yatırım, Vize ve İhracat İmkânları’ paneline yoğun ilgi

BTSO’da ‘ABD’de Yatırım, Vize ve İhracat İmkânları’ paneline yoğun ilgi

Festival alanında sahne alan sanatçı Ramazan Çelik, sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat süresince hareketli müziğiyle vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Çelik, yer yer sahneden inerek Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve vatandaşlarla birlikte oyun havaları eşliğinde oyunlar oynayarak halkın doyasıya eğlenmesini sağladı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Bolulu ses sanatçısı Ramazan Çelik yoğun ilgi gördü.

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