Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Pansiyonda Soru Çözümü” projesi gerçekleştirildi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Pansiyonda Soru Çözümü” projesi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gidermek ve planlı destek sunabilmek amacıyla başlatılan “Pansiyonda Soru Çözümü” projesiyle öğrencilerin planlı çalışması ve sorularını düzenli olarak sorabilmeleri için bir fırsat sunuluyor.

“Pansiyonda Soru Çözümü” projesi çerçevesinde öğrencilere öncelikle soru soracakları öğretmenlerin listesi veriliyor. Bu liste hazırlanırken öğretmenin belletmen nöbetçisi olduğu günler seçiliyor. Öğrenciler o gün o derslere çalışıyor ve sorusunu anlık olarak öğretmene sorabiliyor. Bu çalışma öğrencinin hangi gün hangi derse çalışacağını da belirlemiş oluyor. Bu nedenle öğrencinin bilinçli olarak çalışması sağlanıyor.

Pansiyondan sorumlu Müdür Yardımcısı Sait Bütün tarafından yürütülen projeye 33 kız öğrenci katılıyor.