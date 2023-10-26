Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı söküm mesaisi devam ediyor.

Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını önce traktörlerine daha sonra tırlara yükleyerek Kütahya Şeker Fabrikasına teslim ediyor. İlkbahardaki yağışlar nedeniyle ilçede pancar üretiminin geçen yıllara oranla daha verimli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Pancar ekim alanlarında bu yıl artış olduğunu söyleyen pancar üreticisi Mehmet Özkan,” Buğday fiyatlarının düşük olması yüzünden ilçemiz çiftçileri son yıllarda pancar ekimine yöneldi. Bu yıl ilçemizde 250 dönüm alana pancar ekimi yapıldı. Pancar sökümleri 1 hafta içinde tamamlanacak. Pancar rekoltesinin bin 250 ton civarında olmasını bekliyoruz” dedi.