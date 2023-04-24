Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde özel öğrencilerin akvaryumdaki suya boya katarak gerçekleştirdiği Türk Bayrağı gösterisi büyük ilgi gördü.
Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında tören alanında Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerinin özel eğitim öğretmenleri Şeyma Koç, Nihat Koçer ve Hafize Zeybek nezaretinde akvaryumdaki suya boya katarak gerçekleştirdiği Türk Bayrağı gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.