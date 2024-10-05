Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda “Sıfır Atıktan Sokak Hayvanlarına Mama Kabı Yapıyorum” isimli proje çerçevesinde özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından pet şişelerden yapılan mama kapları ilçe merkezinde farklı noktalara bırakıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, “Sıfır Atıktan Sokak Hayvanlarına Mama Kabı Yapıyorum” isimli proje çerçevesinde okulumuz özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sokaktan topladıkları veya evlerinden getirdikleri pet şişelerle sokaktaki patili dostlarımıza mama kabı tasarladık. Özel öğrencilerimizle birlikte yaptığımız mama kaplarını ilçe merkezindeki farklı noktalara koyarak sokak hayvanlarını korumak ve toplumda hayvan sevgisini geliştirmek adına ilçe genelinde farkındalık oluşturan örnek bir projeye imza atmış olduk” dedi.