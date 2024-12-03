Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri düzenlenen etkinlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk İlkokulunda program düzenlendi. Etkinlikte Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmenleri Nihat Koçer, Elif Erdoğan, Hafize Zeybek Ağdacı ve Şeyma Koç nezaretinde Dünya Engelliler Günü konulu müzikli ront gösterisi sunup şiir okudular. Program sonunda özel öğrencilere Okul Müdürü Pelin Solak tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: iha