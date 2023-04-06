Hisarcık Şehitler Ortaokulunda “Meslek Tanıtım Günleri” çerçevesinde Hisarcık İlçe Hastanesi’nde görev yapan Doktor Serdar Kaplan öğrencilere doktorluk mesleğini tanıttı.

Okulda düzenledikleri “Meslek Tanıtım Günleri” çerçevesinde belirli meslek elemanlarının okula davet edilmesi 8. Sınıf öğrencilerine mesleklerini tanıtmalarının planlandığını söyleyen Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, “Meslek Tanıtım Günleri” için okulumuza davetli olan ilk meslek “doktor” olarak belirlenmiştir. Hisarcık İlçe Hastanesi’nde görev yapan Dr. Serdar Kaplan okulumuza davet edilmiştir. Kaplan, öğrencileri doktorluk mesleği, mesleğin çalışma ortamı ve şartları, gereken kişilik özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri gibi konularda bilgilendirmiştir. Öğrencilerimizden gelen soruları da cevaplandırarak öğrencilerimizin doktorluk mesleğine dair soru işaretlerini gidermiştir” dedi.