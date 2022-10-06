Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde okul servis şoförlerine yönelik az tehlikeli işlerde çalışanlar için “İş Güvenliği ve sağlığı Eğitimi” kursu açıldı.

Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde okul servis şoförlerine yönelik az tehlikeli işlerde çalışanlar için “İş Güvenliği ve sağlığı Eğitimi” kursu açıldı.

İş Güvenliği Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Mustafa Sevinç tarafından Halk Eğitim Merkezi etkinlik salonunda verilen İş Güvenliği ve sağlığı kursuna okul servis şoförlerinden ve vatandaşlardan 25 kişi katıldı.

8 saat süreli kursta kursiyerlere, şoförlerin çalışmaları esnasında karşı karşıya kaldıkları sağlık ve güvenlik tehlikeleri, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları, ilkyardım konularıyla, acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.