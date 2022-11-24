Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Belediye tarafından ilçe ve köylerinde görev öğretmenlere Emet Bor İşletmesi yemekhanesinde verilen yemeğe, Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, öğretmen ve aileleri katıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam İsmail Tosun, öğretmenlerin sadece belirli bir zamanın değil, dünün, bugünün ve yarının sahipleri olduğunu söyledi.

Kaymakam Tosun,” İnsan eğitimini ilk olarak ailesinden alır. Fakat insanların toplumdaki yerinin belirlenmesinde temel esas öğretmendir. Çünkü öğretmenler bize öğrettikleri bilgilerle hayatı anlamamızı sağlarlar. Olaylara bakış açımızı değiştirirler, bizi geleceğe hazırlayarak hayatımızda büyük ölçüde rol oynarlar. Hatta kişiliğimizin oluşmasında büyük paya sahiptirler. Öğretmen toplumdaki örnek kişidir, rol modeldir. Her yetişen nesil öğretmenlerin yetiştirdiği nesildir. Öğretmen sorumluluğu büyük, bir o kadar zorlu bir yolun yolcularıdır. Bu yolda her türlü zorluğa razı olurlar, elinden gelen çabayı büyük bir fedakarlıkla ortaya koyarlar. Toplumun ilerlemesi çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklerin yakalanması, birlik ve beraberliğin sağlanması, hoş görülü ve merhametli insan yetiştirilmesi öğretmenlerimizin fedakarca gösterdikleri üstün gayretler sayesinde mümkündür” dedi.

“Öğretmenlerimiz bizim için paha biçilmez bir önemdedir”

Yemekte yaptığı konuşmada, Hisarcık Belediyesi olarak bu kutsal mesleği ifa eden tüm öğretmenlerle, bu özel günlerinde bir araya gelerek onların sevincine ortak olmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Değerli öğretmenlerimiz, bizler iki günü bir geçen ziyandadır anlayışıyla hareket ettiğimiz için öğrenmeyi ve öğretmeyi önemsiyoruz. Tam da bu yüzden öğretmenlerimiz bizim için paha biçilmez bir önemdedir. Biliyoruz ki öğretmenlik fedakarlık isteyen, erdemli bir görev. Yurdun çeşitli yerlerinde görev ifa eden birçok öğretmenimizin, çocuklarımızı hayata hazırlamak için tıpkı kahramanlar gibi uğruna savaş verdiği bir ideali var. Bu sebepten dolayı bizim için öğretmenlerimiz, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda hayata hazırlayan bir değerdir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmamızda öğretmenlerimizin payı büyük olacaktır. Çünkü ülkemizin sahip olduğu en büyük değerimiz ve zenginlik kaynağımız sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfustur. İnşallah 2023 Hedefine de ülkemiz gelişmiş ülkeler arasın da yer alacaksa bu siz değerli öğretmenlerimizin payı büyük olacaktır. Hisarcık Belediyesi olarak eğitimi önemsediğimiz için, okullarımıza yönelik birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da her zaman okullarımızın ve öğretmenlerimizin ihtiyaçları noktasında onların yanında olacağımızı ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, davetimizi kırmayarak bu yemeğimizi onurlandıran siz değerli öğretmenlerimiz ve ailelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, görevini icra ederken hakka yürümüş olan şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Yemek sonrasında Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve öğretmenler canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler.