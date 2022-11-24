Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Öğretmenler Günü” etkinlikleri çerçevesinde vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Öğretmenler Günü” etkinlikleri çerçevesinde vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdür İsmail Aydın, Müdür Yardımcısı Hasan Kilitçi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Musa Akpınar ve İngilizce Öğretmeni Caner Başkurt Balta birlikte ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Hüseyin Cengiz ve Kazım Akbulut’un mezarlarını, Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç ise Dereköyde Yakup Sevinç ve Sefaköy’de Mehmet Karaca isimli öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek gül bırakıp dua ettiler.