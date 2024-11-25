Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “Öğretmenler Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı giriş katında düzenlenen serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, “Öğretmenler Günü” kutlamaları çerçevesinde ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz arasında fotoğraf yarışması düzenlemiştik. Arkadaşlarımız çok güzel fotoğraflar çektiler. Bunların içerisinde dereceye giren ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar ile nostaljik fotoğrafları ilçemiz halkının beğenilerine sunmak üzere bu serginin açılışını gerçekleştirdik. Serginin hazırlanmasında emeği olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki zamanlarda Hisarcık’ın eğitim ile ilgili hafızasını oluşturacak bir sergi de düzenleyeceğiz” dedi.

“Öğretmenler Günü” dolayısıyla Hükümet Konağı giriş katında düzenlenen sergi 29 Kasım Cuma gününe kadar açık kalacak.