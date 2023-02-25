Minik öğrencilerin anlamlı bağışlarını kabul eden Okul Müdürü Pelin Solak, örnek davranışlarından dolayı 3/B sınıfı öğrencilerini ve öğretmenleri Şevket Şen’i tebrik etti.

Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları depremzede arkadaşlarına ulaştırılması Okul Müdürü Pelin Solak ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Öğretmeni Ali Sevinç’e teslim ettiler.

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere gönderilmek üzere bağışladılar.

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