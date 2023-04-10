Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek polis amcalarının haftasını kutladı.

Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup Türk Polis Teşkilatı 178. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Okul Müdürü Pelin Solak, Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Elif Erdoğan ile birlikte İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Emniyet Amiri Seydi Uzun ve polis memurlarının Polis Haftasını kutlayıp üzerinde, “Güvenlik ve asayişi sağlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun” notu iliştirilmiş kendi yaptıkları çiçekleri hediye ettiler.

Öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayan İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Uzun, minik öğrencilere polis teşkilatının yapmış olduğu kutsal görevleri anlattı, öğrencilere meyve suyu ve kek ikram etti. Öğrenciler daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini gezerek bilgi aldı.