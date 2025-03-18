Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde öğrenciler, "İyilik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde sokaktaki kuşlar için hazırladıkları yemlikleri okul bahçesindeki ağaçlara astılar.

Atatürk İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri "İyilik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Sınıf Öğretmenleri Nuriye Girgin ve İbrahim Güleç nezaretinde plastik ve tahtadan yaptıkları yemlikleri okulun bahçesindeki ağaçlara astılar.

Yapılan etkinlikle soğuk kış günlerinde açlık ve susuzluk çeken kuşlara bir nebzede olsa sıcak bir yuva, yemlik ve su içebileceği alanlar oluşturulduğunu söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak," Birinci sınıf öğrencilerimiz Ramazan ayında sokaktaki kuşları unutmadı. ’Onlar Aç Kalmasın Öğretmenim’ diyerek onlara kendi elleriyle hazırladıkları kuş yemliklerini okulun bahçesindeki ağaçlara öğretmenleri eşliğinde astılar. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikle öğrencilerimizde hayvan sevgisi ve hayvanları koruma gibi duygularını geliştirmeyi hedefledik" dedi.