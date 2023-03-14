Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup 14 Mart Tıp Bayramı günü dolayısıyla Okul Müdürü Pelin Solak, Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Elif Erdoğan ile birlikte İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Gülümser Büşra Yurtsev, poliklinik doktorları ve sağlık personelinin Tıp Bayramını kutladı.

Ziyarette doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil takdim eden minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başhekim Dr. Gülümser Büşra Yurtsev, yaptıkları ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Okul Müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.