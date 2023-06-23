Hisarcık Belediyesince ilçe mezarlığında Kurban Bayramı öncesinde ot biçme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe mezarlığında her yıl genel temizlik ve bakım çalışması yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Mezarlık içi ve çevresinde aşırı büyüyen otlardan dolayı mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Temizlik işçilerimizin 10 gün süren ot biçme, çöp toplama ve çevre temizliği çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı öncesinde bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilecekler” dedi.