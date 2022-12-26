Hisarcık Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Hisarcık Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Belediye Zabıta ekiplerince marketlerde fiyat artışlarından kaynaklanan, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığı, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında denetimlerde bulunuldu.