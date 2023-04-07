Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde, “Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim” programı dahilinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Selim Özyurt,” Acil durumlar ve afet durumları sonrasında çocuklar ve aileleri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak, çocuk ve ailelerin uyum sürecine destek olmak, ailelerin çocuklarına nasıl destek olacakları konularında okulumuz öğrencilerine yönelik EGEP Psikolojik Danışman Didar Erşahin tarafından “Psikososyal Destek, Deprem Psikoeğitim Programı” dahilinde bilgilendirme yapılmıştır” dedi.