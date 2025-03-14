Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "Dijital Bağımlılık" konulu konferans verildi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Sosyolog Merve Öğütçü’nün sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, dijital bağımlılığın gençler üzerindeki olumsuz etkileri, teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve bilinçli internet kullanımı konuları ele alındı.
Sosyolog Öğütçü, teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaparak, gençlerin bilinçli dijital kullanımı ve olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Konferansa, Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Müftü Sebahattin Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar’da iştirak etti.