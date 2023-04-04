Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri eTwinning projesi çerçevesinde STEM aktivitesi olarak projeksiyon makinesi yaptı.

Okul Müdürü İsmail Aydın, eTwinning projesi çerçevesinde Bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımı olan STEM aktivitesi olarak projeksiyon makinesinin yapımını tamamladıklarını söyledi.

Müdür Aydın,” Projeyi yürüten matematik öğretmenimiz Kübra Sancı nezaretinde proje ekibi öğrencilerimiz bir ayakkabı kutusu kullanarak 35 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre genişliğinde ve 13 santimetre yüksekliğinde bir dikdörtgenler prizması şeklinde projeksiyon makinesi yaptı. Ekranı büyütmek için kutunun içinde on santimetre çapında ve kutunun önünde yedi santimetre çapında iki adet büyüteç kullanıldı. Kutunun içine konulan görüntü kaynağının (cep telefonu) sağladığı ışığın kaybolmaması için kutunun içi siyah fon kartonu ile kaplandı. Çalışmada emeği geçen eTwinning proje ekibimi ve projeyi yürüten matematik öğretmenimiz Kübra Sancı’yı tebrik ediyorum” dedi.