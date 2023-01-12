Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi görevlilerince Hamamköy ve Kutluhallar köylerinde dikiş kursu kursiyerlerine ve öğrencilere verem hastalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi görevlilerince Hamamköy ve Kutluhallar köylerinde dikiş kursu kursiyerlerine ve öğrencilere verem hastalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Verem (Tüberküloz) hastalığına dikkat çekmek amacıyla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde görevli Dr. Gülümser Büşranur Yurtsev ve Ebe Melisa Uçan tarafından Kutluhallar ilk ve ortaokulu öğrencileri ile Hamamköy’de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş kursundaki kursiyerlere verem hastalığının bulaş yolları, korunma yolları ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Katılan öğrencilere broşür dağıtıldı ve bilgilendirici afişler asıldı.