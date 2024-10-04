Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisarcık Mahallesi’nde çok amaçlı sosyal alan projesi ve meydan düzenleme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yağış sonrası meydanına toprak biriken Hisarcık Mahallesi’nin sorununa neşter vuruyor. Mahalle Muhtarı Ali Başoğlu’nun talebi üzerine bölgede inceleme yaparak çalışmalara başlayan ekipler, meydanda perde duvar inşa ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Muhtar Başoğlu; “Başlangıçta projemiz köy meydanımızı genişletme projesiydi. Sonrasında projemiz daha da genişledi. Alt kısmı satış alanı olarak kullanılabilecek bir alana kavuşacağız. Ekipler bu alanda büyük bir perde duvar inşa ediyor. Her yağış sonrası meydana inen toprağın gelmesi bu şekilde önlenmiş olacak” diyerek projenin hayata geçirilmesi talimatı veren Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e de ayrıca teşekkür etti.

Kent merkezinden kırsal alanlara her noktaya hizmet ulaştırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Tetik, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğinin altını çizdi.