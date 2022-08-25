Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kızılcık üretiminin artması üzerine fiyatlar 15 TL’ye düştü.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kızılcık üretiminin artması üzerine fiyatlar 15 TL’ye düştü.

Kızılcık fiyatlarının düşmesini ürün bolluğuna bağlayan kızılcık satıcısı Cemal Akarsu, " Geçen yıl kızılcık ağaçlarının kışın dondan zarar görmesi ve kuraklık yüzünden azalan kızılcık üretimi sonucu fiyatlar 20 TL’ye kadar yükselmişti. Bu yıl ise bahar aylarında havaların ılıman geçmesi kızılcık üretiminin artmasına neden oldu. Şu anda köylülerin toplayıp getirdiği kızılcığın kilosunu 15 TL’den satıyoruz. Yöremizde yaygın olarak kızılcıktan ekşi tarhana, marmelat ve komposto yapılmaktadır” dedi.