Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ocak ayı olmasına rağmen havaların ılıman gitmesi baharın müjdecisi çiğdemlerin erken çiçek açmasına neden oldu.

Bu yıl daha ılıman bir kış mevsimi yaşanan ilçede çiğdemlerin erken çıkarak, doğaya ayrı bir güzellik katması herkesi şaşırttı. Çiğdemlerin Ocak ayında cemre düşmeden çıkmasının küresel ısınmanın mevsimleri nasıl değiştirdiğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Halit Aksulu, ”Kış ayları olmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bunun sonucunda Ocak ayı olmasına rağmen çiğdemler çiçek açtı. Hayatımda ilk defa çiğdemlerin Ocak ayında açtığını gördüm. Bu yıl yüksek alanların dışında ilçe merkezine kar dahi düşmedi. Dört gözle kar yağmasını bekliyoruz. Yoksa yaz aylarında su sıkıntısı çekeriz” dedi.