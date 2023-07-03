Hisarcık Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması ile çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve bakterilere karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığını tehdit eden faktörleri ortadan kaldırmak ve en aza indirmek için mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ İlçe merkezinde bütün cadde ve sokaklarda, ayrıca çöp konteynerlerinde karasinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. İnsan sağlığı kadar çevre için de önemli olan bu uygulama sayesinde karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerden kaynaklanan salgın hastalıkların önüne geçilerek ilçe merkezimizin daha temiz bir çevreye kavuşturulması amacıyla özellikle gece saatlerinde Araç Üstü Cihaz ile bütün mahallelerde, Küçük ve Kocaçay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından köpükle yıkanmasının ardından ilaçlanarak dezenfekte ediliyor" diye konuştu.