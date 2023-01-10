Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi’nce Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlanan kan bağışı tır’ında 10.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan alındı.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, ilçedeki kan bağışına yoğun ilgi gösteren gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.
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