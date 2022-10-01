Hisarcık İlçe Hastanesince dünya genelinde ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Kalbinizi Ödüllendirin" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Hisarcık İlçe Hastanesince dünya genelinde ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Kalbinizi Ödüllendirin" temasıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezinde Cumhuriyet Meydanına kurulan stantta ve Kutluhallar köyünde İlçe Hastanesinde görevli Ebe Hanife Baştoğ, Melisa Uçan ve Hemşire Medine Asan tarafından vatandaşlara, sağlıkla beslenmeleri, hareket ederek sigara ile alkolden uzak durmaları ve düzenli aralıklarla tansiyonlarını ölçtürmeleri konularında uyarılarda bulunuldu. Toplam 75 kişiye broşür dağıtılıp tansiyon ölçümü yapıldı.