Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kadınlar gözleme hayrında bir araya geldi.

İlçede sabahın erken saatlerinde hayır için Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan sacın etrafında toplanan kadınların bir kısmı hamur açarken, bir kısmı da gözleme pişirdi. Pişen gözlemeler daha sonra komşulara, yoldan geçenlere dağıtıldı, bir kısmı da cemaatin alması için camilerin önlerine bırakıldı.

Yağlı gözleme hayır geleneğinin yıllardan beri devam ettiği ilçede her yıl özellikle cuma günleri mahallelerde gerçekleştirilen gözleme hayrı için kadınlar adeta seferber oluyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde örgütlenen kadınlar sabahleyin erken saatte toplanarak mahalleye kurulan sacların üzerinde evlerinden getirdikleri un ve yağdan imece usulü pişirdikleri gözlemeleri komşulara ve yoldan geçenlere ikram ediyor. Ayrıca gözlemelerin bir kısmı da cemaatin alması için camilerin önlerine bırakılıyor.