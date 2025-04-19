Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği, KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suç. Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hisarcık ilçesinde kadın işçilere dijital bağımlılık ve internet dolandırıcılığı konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği, KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suç. Mücadele Şube Müdürlüğünce Dereköy Süt Ürünleri Fabrikasında çalışan kadınlara dijital bağımlılık ve internet dolandırıcılığı konularında eğitim verilerek, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı.