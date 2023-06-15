Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaklaşa İmam Hatip Kültürü Tanıtım Şenliği düzenlendi.

İmam Hatip Kültürü’nü tanıtmak ve toplumda İmam Hatip Kültürünü oluşturma çerçevesinde geleneksel okul şenliği düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü İbrahim Sezer,” Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, daire amirleri, öğrenci velileri ve okulumuzun öğrencileriyle okulumuz öğrencisi olmayan aday ilçemizdeki tüm okullardan gelen misafir öğrencilerimizin katılımıyla okul şenliğinde büyük bir coşku yaşandı. Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’ın öğrencilere kendi eliyle lokma dağıtımı yaptığı şenlikte, sınıflar arası yarışmalar, misafir öğrenciler arası yarışmalar, okul bahçesinde misafir öğrenci ve velilerimize çay ve lokma ikramı, okul tanıtımı gibi çok sayıda yapılan etkinliklerden, misafir öğrenci ve velilerin büyük bir keyif aldıklarını gördük. Son olarak bu etkinlik çerçevesinde deneme sınavlarında ilçede dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakamımız İsmail Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci tarafından Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda verildi” diye konuştu.