Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Erva Öztürk, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Erva Öztürk, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

İlkokul 4. öğrencisi Erva Öztürk (9), Türk Kızılay’ı Hisarcık Temsilciliğine babası ile birlikte gelerek kumbarasındaki harçlıkları depremzedelere ulaştırılması için Türk Kızılay’ı Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen’e teslim etti.

Minik Erva’ya Kızılay çantası hediye eden Türk Kızılay’ı Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen,” Kendi Küçük, gönlü büyük kızımız kumbarasındaki harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmek üzere bize teslim etti. Bu duyarlı davranışından dolayı Erva Öztürk’e, anne ve babasına çok teşekkür ederim” dedi.