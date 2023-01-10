Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlk Yardım Kursu açıldı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlk Yardım Kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan 27 kişinin katıldığı toplam 16 saat süreli İlk Yardım Kursunda, Sosyal Hizmetler Uzmanı Reyhan Öztürk tarafından kursiyerlere, ilk yardımın temel ilkeleri, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmelerde, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması, ayrıca hasta, yaralı taşıma tekniklerini uygulama konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

İlk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmalarının son derece önemli olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” Doğru müdahalelerde bulunabilmek için bu eğitimlerin alınmasında büyük yarar vardır. İlk yardım ne kadar hızlı, ne kadar etkin olursa daha sonra sağlanacak tıbbi destek o denli yüz güldürücü sonuç verir. Bu nedenle açmış olduğumuz İlk Yardım Kursuyla temel düzeyde ilk yardım eğitimi verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.