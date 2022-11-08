Halk günü toplantısına, Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen halk günü toplantısında Kaymakam İsmail Tosun, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek sorunların çözümü için toplantıda hazır bulunan ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.

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