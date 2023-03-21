Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde sağlıklı yaşam ve sportif etkinlikler çerçevesinde futsal turnuvası düzenlendi.

Okulun Müdür Yardımcıları Sait Bütün ve Caner Tevfik Tekin yönetiminde, Spor Kulübü Öğretmenleri Mine Tomta ve Başak Karslı organizasyonunda Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen futsal turnuvasına öğrencilerden 8 takım katılırken, öğretmenlerden ise 1 takım katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda 12/B sınıfını 3-1 yenen 11/A sınıfı turnuvanın şampiyonu oldu. 12/B sınıfı ikinci olurken, 11/B sınıfı üçüncü oldu.