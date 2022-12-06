Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda engelli öğrencilerin gösterileri beğeniyle izlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda engelli öğrencilerin gösterileri beğeniyle izlendi.

35 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Beyaz Öz İncim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, öğrenci velileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Niyazi Akbulut’un açış konuşmasının ardından Fizyoterapist Dilek Öz, izleyenlere engelli bireylerde fizik tedavinin önemini anlattı. Öğrencilerin halk oyunları eşliğinde Çanakkale ront gösterisi, “Bayrak” şiiri eşliğinde hilal ve yıldız gösterisi, bir öğrencinin Barış Manço taklidi beğeniyle izlendi. İki bedensel engelli öğrencinin annelerine hitaben yazdığı mektubu okumaları ailelerine ve salondaki izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan programda yaptığı konuşmada, şefkat ve merhametle engelli çocuklarını hayata kazandıran aileler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personeline teşekkür etti.