Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Atatürk İlkokulundaki Enerji Verimliliği Haftası kutlama programında etkili öğrenmeyi sağlamak amacıyla hem işitsel, hem görsel materyaller kullanıldı. Programda şiirler okundu, şarkılar söylendi. Kısa animasyon filmi ve slayt eşliğinde tiyatro gösterisi sunuldu. Enerji Verimliliği haftası panosu hazırlandı. Ayrıca elektrik anahtarlarının yanına uyarı yazıları asıldı.

Enerjinin insanın günlük yaşantısında çok büyük yer tuttuğuna vurgu yapan Okul Müdürü Pelin Solak,” Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Sürdürülebilir bir çevre ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerjinin verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmek amacıyla okulumuzda Enerji Verimliliği Haftası programı gerçekleştirdik. Programın hazırlanıp sunulmasını sağlayan Özel Eğitim Öğretmenimiz Hafize Zeybek’e ve programda görev alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.