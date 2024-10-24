Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Eğitim ve Gelişim Programı’nı (EGEP) başarıyla uygulayan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gümüş Rozet ile ödüllendirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan ve okulların türlerine göre farklı gelişim alanlarında yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerin değerlendirildiği Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP), için bu yıl düzenlenen ödül töreninde Hisarcık ilçesinden 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu Gümüş Rozet ile ödüllendirildi.