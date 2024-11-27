Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından ilçedeki tüm öğretmenlere yönelik Eğitim Şenliği düzenlendi.

Öğretmen Akademisi Vakfı’nca öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, sürekli gelişim yolculuklarında yanlarında olmak amacıyla Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi sınıflarında kurulan Dijital Kaçış Odası Tasarlama İlkeleri Atölyesinde yürütücü Sinan Koruç, Dijital Vatandaşlık Atölyesinde yürütücü Mustafa Kemal Pişkiner ve STEM Atölyesinde yürütücü Ayşe Nur Mercan, 104 öğretmene hem teorik bilgiler hem de uygulamalı deneyimler sunarak, mesleki gelişimlerine katkıda bulundu. Katılımcı öğretmenler ise, atölyelerde yeni yöntemler öğrenme ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşımı yapma fırsatı buldu.