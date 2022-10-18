Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce din görevliler toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce din görevliler toplantısı gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve Hisarcık’ta görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantıda din görevlileriyle ilgili gündem maddeleri İlçe Müftüsü tarafından ele alınarak müzakere edildi. Kaymakam İsmail Tosun, toplantıda din görevlileri ile sohbet ederek bir sorunlarının olup olmadığını, din hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için neler yapılması gerektiği hususlarında fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Tosun, her türlü desteğe hazır olduğunu, camilerin ihtiyaçlarının giderileceğini dile getirdi.